مشاورات تمهيدية لمرحلة التمديد لليونيفيل وماكرون مستعد للمساهمة في ترسيم الحدود مع سوريا

Advertisement

فيما أعلن بعد لقاء الرئيس السوري أحمد عن جهوزية بلاده لإطلاق مفاوضات بين وسوريا لترسيم الحدود، ما يساهم في استقرار ولبنان، يجري الحديث من جديد عن مساع لإدخال مهام جديدة لليونيفيل ضمن قرار التجديد لولايتها بعد أربعة أشهر، أبرزها منحها صلاحيات تقنية كتسيير محلّقات مراقبة وتركيب كاميرات متطورة على طول الحدود باتجاه الجانب اللبناني.كما كشف دبلوماسيون أن الأميركي ترمب اعترضت على اقتراحات من دول أخرى لتولي "دوراً قيادياً في الوقت الراهن" حيال تنفيذ القرار "1559"، بما في ذلك مطالبة بالانسحاب من النقاط التي احتلتها أخيراً شمال الخط الأزرق.وفيما كان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة قبل استمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار "1559"، كانت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت ، زارت السعودية "في إطار مشاوراتها المستمرة مع الجهات الإقليمية والدولية والتركيز على بحث الفرص المتاحة أمام لدعم لبنان في مساعيه لتعزيز دور الدولة، إضافة إلى دفع الجهود المبذولة لتنفيذ القرار 1701"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب المنسّقة.مجمل هذه الملفات ستكون ايضا محور متابعة من قبل نائبة المبعوث الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس التي تعتزم زيارة لبنان لمتابعة مسار تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي، لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد وهي تنتظر جواباً اسرائيلياً على بعض المسائل المتعلقة باستعداد اسرائيل للتجاوب مع مطلب لبنان لجهة انسحابها من التلال الخمس التي تحتلها في الجنوب، وفق معلومات " ".ومن المقرر ان يقوم رئيس الحكومة نواف سلام اليوم بجولة على منطقة للاشراف على الاجراءات الامنية المتخذة عند المعابر الحدودية مع سوريا. وسيعقد اجتماعات في سرايا زحله وسرايا ، وسيقوم بجولة على المعبر الحدودي في المصنع لتفقد العمل في المعبر، ثم يتفقد الحدود مع سوريا للاشراف على انتشار الجيش وضبط التهريب والاطلاع على النشاط الزراعي، وسيتابع ايضا موضوع تلوُّث نهر الليطاني وتنظيفه، اضافة الى البحث في حل مشكلة القرى المهجَّرة التي يقطنها اللبنانيون وتقع في الجانب السوري.