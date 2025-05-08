"في مواجهة جرائم الطمر والتجريف".. هاني: نواصل حماية الزيتون المعمّر في الجنوب

كتب منصة "إكس":

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"نواصل في حماية المعمّر في الجنوب، حيث تم اعادة زراع 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف. ندعم المزارعين المتضررين بمساعدات و إرشاد زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي أعددناها مع @FAOLebanonوCNRS".