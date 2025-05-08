Advertisement

لبنان

"في مواجهة جرائم الطمر والتجريف".. هاني: نواصل حماية الزيتون المعمّر في الجنوب

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1357351-638822887358996855.png
Doc-P-1357351-638822887358996855.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
"نواصل في وزارة الزراعة حماية الزيتون المعمّر في الجنوب، حيث تم اعادة زراع 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف. ندعم المزارعين المتضررين بمساعدات و إرشاد زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي أعددناها مع @FAOLebanonوCNRS". 
 
 
مواضيع ذات صلة
فوز زيت الزيتون "سولار" بجائزة عالمية
lebanon 24
08/05/2025 11:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الأطراف الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة
lebanon 24
08/05/2025 11:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
من "ركلات الترجيح" إلى "حماية البلاد": تغييرات محتملة في دوري الأبطال
lebanon 24
08/05/2025 11:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على رفح وحي الزيتون جنوب شرقي غزة
lebanon 24
08/05/2025 11:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-05-08
04:00 | 2025-05-08
03:59 | 2025-05-08
03:58 | 2025-05-08
03:56 | 2025-05-08
03:53 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24