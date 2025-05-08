اللواء الركن لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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زار لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس القاضي في مقر الهيئة في حيث التقاه بحضور الاعضاء، وقدّم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.