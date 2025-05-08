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لبنان

اللواء الركن لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:13
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زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم في مقر الهيئة في فردان حيث التقاه بحضور الاعضاء، وقدّم تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.
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