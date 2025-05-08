ترحيب واستغراب: "مبالغة مصطنعة"

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قال مطلعون ان عودة الرعايا الخليجيين إلى بدءاً بمبادرة التي أعادت فتح الباب أمام مواطنيها في السفر إلى لبنان، خطوة مهمة جدا لدفع العلاقات بين لبنان ودول قدما الى الامام، واعطاء دفع جديد للاقتصاد اللبناني.الا ان المطلعين استغربوا "المبالغة المصطنعة" في "احتفالية" عودة الى لبنان، وذكّروا الاماراتي ظل يسير رحلاته الى لبنان طوال الفترة الماضية ولم يتوقف الا في فترة اشتداد الحرب.وذكّر المطلعون بأن الجهود الديبلوماسية التي بذلت خلال فترة الحكومة السابقة هي التي حيّدت عن نطاق الاستهدافات الاسرائيلية وابقت بوابة لبنان الاساسية مع الخارج مفتوحة.