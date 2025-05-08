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لبنان

ترحيب واستغراب: "مبالغة مصطنعة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2025 | 01:15
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قال مطلعون ان عودة الرعايا الخليجيين إلى لبنان بدءاً بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعادت فتح الباب أمام مواطنيها في السفر إلى لبنان، خطوة مهمة جدا لدفع العلاقات بين لبنان ودول الخليج قدما الى الامام، واعطاء دفع جديد للاقتصاد اللبناني. 
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الا ان المطلعين استغربوا "المبالغة المصطنعة" في "احتفالية" عودة طيران الامارات الى لبنان، وذكّروا بان الطيران الاماراتي ظل يسير رحلاته الى لبنان طوال الفترة الماضية ولم يتوقف الا في فترة اشتداد الحرب.
وذكّر المطلعون بأن الجهود الديبلوماسية التي بذلت خلال فترة الحكومة السابقة هي التي حيّدت مطار بيروت عن نطاق الاستهدافات الاسرائيلية وابقت بوابة لبنان الاساسية مع الخارج مفتوحة.
 
المصدر: لبنان 24
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