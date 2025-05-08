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لبنان

انتخابياً.. ماذا شهد "المستقبل"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2025 | 03:15
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كشفت الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان أنَّ تيار "المستقبل" شارك فعلياً بالاستحقاق من دون وجود إيعازٍ فعلي بهذا الأمر.
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وتمثّلت هذه المشاركة بمشاركة منتسبين للحزب كـ"مندوبين" ومتابعين للماكينات الإنتخابية الأخرى.
في المقابل، خاضت إحدى المنتسبات لـ"التيار" الانتخابات البلدية علناً رغم القرار بعدم المشاركة الحزبية، وتمكنت من انتزاع 2015 صوتاً من دون "ماكينة انتخابية"، لكنها لم تكن فائزة ضمن الترتيب.
واعتبر مصدر مقرب من "التيار" أنَّ هذا الرقم "يجب النظر إليه"، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يُجري "التيار" قراءة حزبية لمشاركته بالانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل أن يبني عليها للاستحقاق المُقبل، وبالتالي قياس مدى شعبيته وتأثيرها على مسار اللوائح.
 
المصدر: لبنان 24
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