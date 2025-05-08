"حماس" في لبنان.. "غائبة إعلامياً"

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لوحظ أنَّ مسؤولي حركة " " في يبتعدون عن المشهد الإعلامي خلال الوقت الراهن، وذلك بعدما فُتح ملف الحركة على مصرعيه لاسيما بعد حوادث إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه ، الشهر الماضي.وتحدثت المعلومات عن أنَّ هناك قرارا واضحا بهذا الإطار بعدم التصريح إعلامياً، علماً أنّ المعنيين داخل الحركة يقدّمون الإجابات اللازمة عن أي استفسارات ترد إليهم شرط عدم نسبها مباشرة إلى الحركة.