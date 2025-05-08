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لبنان

"حماس" في لبنان.. "غائبة إعلامياً"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2025 | 03:45
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لوحظ أنَّ مسؤولي حركة "حماس" في لبنان يبتعدون عن المشهد الإعلامي خلال الوقت الراهن، وذلك بعدما فُتح ملف الحركة على مصرعيه لاسيما بعد حوادث إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، الشهر الماضي.
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وتحدثت المعلومات عن أنَّ هناك قرارا واضحا بهذا الإطار بعدم التصريح إعلامياً، علماً أنّ المعنيين داخل الحركة يقدّمون الإجابات اللازمة عن أي استفسارات ترد إليهم شرط عدم نسبها مباشرة إلى الحركة.
 
المصدر: لبنان 24
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