سلام يجول في البقاع: الجيش سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه (صور)

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استهل رئيس الحكومة زيارته لمحافظة من مركز الشعيبة في جرود ، ومن هناك تم الانتقال الى مركز بو الحدود مع ، حيث تفقد رئيس الحكومة كل الاجراءات العسكرية والأمنية المتخذة، لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب،

وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع ضباط وعناصر الجيش في هذا المرحز حيث اطلع منهم على كل الاجراءات المتخذة لحماية وسيادته، وقد أشاد الرئيس سلام بجهود عناصر الجيش مؤكداً أنهم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.

سلام البقاعية الذي يرافقه في زيارته البقاعية كل اللواء ، العميد ، والأشغال العامة والنقل ، تفقد برج المراقبة في مركز بو فارس، على الحدود ، يرافقه في الجيش اللواء .

وقد اطلع الرئيس سلام على كل الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود.

وسجل انتشار كثيف للجيش على الطرقات الرئيسية وعند مداخل القرى والمفارق داخل تزامناً مع زيارة سلام، بحسب ما افادت مندوبة " " .