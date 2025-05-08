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لبنان

سلام يجول في البقاع: الجيش سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه (صور)

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:50
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استهل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته لمحافظة البقاع من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك تم الانتقال الى مركز بو فارس على الحدود مع سوريا، حيث تفقد رئيس الحكومة كل الاجراءات العسكرية والأمنية المتخذة، لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب، 
وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع ضباط وعناصر الجيش في هذا المرحز حيث اطلع منهم على كل الاجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته، وقد أشاد الرئيس سلام بجهود عناصر الجيش مؤكداً أنهم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.
سلام البقاعية الذي يرافقه في زيارته البقاعية كل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تفقد برج المراقبة في مركز بو فارس، على الحدود اللبنانية السورية، يرافقه رئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة.
وقد اطلع الرئيس سلام على كل الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود.
 
وسجل انتشار كثيف للجيش على الطرقات الرئيسية وعند مداخل القرى والمفارق داخل مدينة بعلبك تزامناً مع زيارة سلام، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان24" .
 
 
 
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