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لبنان

سليمان تسلم من قمير كتابه الجديد

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:52
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 استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة، الدكتور فادي قمير الذي قدم اليه كتابه: Les Chrétiens D’orient, le Liban et les Maronites (un Destin de Coexistence)
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وهو توثيق مميز لتاريخ المسيحيين في الشرق والموارنة المتلازم وجودهم مع وجود لبنان وقدره ومصيره، حيث يقترح قمير" ميثاق لحمايتهم وشرعة لتشجيع عودتهم"، ويشدد على" اعتماد سياسة الحياد الايجابي".
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