سليمان تسلم من قمير كتابه الجديد

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استقبل الرئيس في دارته في اليرزة، قمير الذي قدم اليه كتابه: Les Chrétiens D’orient, le Liban et les Maronites (un Destin de Coexistence)وهو توثيق مميز لتاريخ في الشرق والموارنة المتلازم وجودهم مع وجود وقدره ومصيره، حيث يقترح قمير" ميثاق لحمايتهم وشرعة لتشجيع عودتهم"، ويشدد على" اعتماد سياسة الحياد الايجابي".