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لبنان

جنبلاط في برقية لماكرون: شكرًا!

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:59
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وجّه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكره فيها على دعمه الكبير لاستقرار سوريا ولبنان، وذلك على خلفية مباحثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس.
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وقال جنبلاط في برقيته: "عزيزي الرئيس ماكرون، أهنئكم على شجاعتكم وجرأتكم من أجل قيام سوريا جديدة خالية من الاضطهاد والدكتاتورية بمواجهة مخططات التفكيك من بعض القوى الخارجية.

شكراً لكم على هذا الدعم الكبير من أجل استقرار سوريا ولبنان".
 
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