جنبلاط في برقية لماكرون: شكرًا!

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وجّه الرئيس السابق للحزب التقدمي برقية إلى شكره فيها على دعمه الكبير لاستقرار ولبنان، وذلك على خلفية مباحثاته مع الرئيس السوري في .وقال في برقيته: "عزيزي الرئيس ماكرون، أهنئكم على شجاعتكم وجرأتكم من أجل قيام سوريا جديدة خالية من الاضطهاد والدكتاتورية بمواجهة مخططات التفكيك من بعض القوى الخارجية.شكراً لكم على هذا الدعم الكبير من أجل استقرار سوريا ولبنان".