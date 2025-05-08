مخزومي: الدولة وحدها تحمي أمن اللبنانيين وكرامتهم

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"في السابع من أيار ٢٠٠٨، انتهكت والجبل ما أدى الى سقوط عشرات المدنيين، والأخطر كان إسقاط يد مشروع عابر للحدود، لا يمت بصلة الى المصلحة . نريد لهذا اليوم أن يكون عبرة، كي ينتهي والى الأبد، نهج ووهم فائض القوة، وتبدأ العودة الى الدولة التي وحدها تحمي أمن جميع اللبنانيين وكرامتهم. لأرواح الشهداء المظلومين، والتحية لبيروت عاصمة الحرية، العاصية العصية على كل نزعات الاستبداد".