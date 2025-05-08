عودة إماراتية واعدة إلى لبنان.. والاساس "الاستثمارات الخليجية"

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لم تتأخر "ترجمة" قرار رفع حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى ، الذي أعلنت عنه السلطات الإماراتية بعيد زيارة رئيس الحمهورية جوزاف عون إلى دولة الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس الإماراتي الشيخ زايد آل ، "حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك"، وفقًا لما أعلنته الإماراتية.فقد استقبلت بالورود، يوم الأربعاء، ثلاث طائرات هي الأولى التي تقلّ مواطنين إماراتيين إلى بيروت منذ سنوات، مكرّسة بذلك ما وُصِفت بـ"الصفحة الجديدة" في العلاقة الإماراتية، التي شهدت فتورًا في الأعوام الأخيرة، ترجم عبر انكفاء دول عن لبنان، وعلى رأسها ودولة الإمارات العربية المتّحدة، وسط توقعات بأن ترتفع وتيرة الرحلات الإماراتية إلى بيروت في الأيام المقبلة.وتفتح العودة الإماراتية إلى بيروت "نافذة أمل" بعودة خليجيّة أوسع، وسط ترقّب لقرار مماثل من ، يتوقّع أن يسبق عيد الأضحى، أو يتزامن معه، علمًا أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أمام سفراء دول مجلس التعاون العمل لإزالة أي مخاوف أو محاذير لدى دولهم، من أجل أن يعود مواطنوهم إلى ربوع لبنان، بعدما عاد لبنان إلى "حضن" العرب، فهل تتسارع الخطى في هذا الاتجاه، وأيّ انعكاسات تحمل؟!لا شكّ أنّ العودة الإماراتية إلى لبنان، تأتي في سياق "صفحة جديدة" تُفتَح بين لبنان وإخوانه العرب، وخصوصًا في دول الخليج، بدأت مؤشّراتها بالظهور مع انطلاقة " الجديد"، وخصوصًا بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، وإن ربطها البعض بالمتغيّرات الهائلة التي أحدثتها الحرب على لبنان، خصوصًا على مستوى تراجع نفوذ " " وقدرته على التأثير.وقد تصاعدت هذه المؤشّرات بشكل خاص مع "الانفتاح" الذي أبدته المملكة العربية إزاء لبنان، بعدما عدّلت سياسة "الانكفاء" أو "غضّ النظر" التي كانت تعتمدها، وأعادت "وصل ما انقطع"، ولو بوتيرة تدريجية، وقد وصلت هذه المؤشّرات الإيجابية إلى "الذروة" مع زيارتي كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث التقيا بوليّ العهد ، وسط أجواء ودّية ومشجّعة، إن جاز التعبير.وعلى الرغم من أنّ الزيارتين لم تترجَما سريعًا على الأرض، بانتظار بعض الخطوات والإجراءات، وربما بانتظار زيارة وفد لبناني رسمي إلى يتولى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاهزة، فإنّ العارفين يقولون إنّ المرحلة السابقة شكّلت "اختبارًا للعهد الجديد" في عيون دول الخليج، وقد تجاوزه بنجاح حتى الآن، على الأقلّ على مستوى الأداء، الذي بدا "متناغمًا" مع ما تريده دول الخليج من لبنان، بل ما تريده للبنان.من هنا، يتفاءل كثيرون بالخطوة الإماراتية "المبشّرة"، والتي يُعتقَد أنّها لن تكون "معزولة"، أو "يتيمة"، بل أنّ سلطات أبو ظبي ما كانت لتتّخذها، من دون التنسيق مع سائر الدول، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية، فكما كان "حظر السفر" مشتركًا بين هذه الدول، ولأسباب موحّدة، تتعلق ببعض المواقف والسياسات، فإنّ قرار "رفع الحظر" سيكون مشتركًا أيضًا، ولو أخِذ على مراحل، وبالتدريج، للعديد من الأسباب والاعتبارات.ويقول العارفون إنّ الخطوة الإماراتية تحمل بهذا المعنى رسالة "تشجيع" من دول الخليج قاطبة، للحكومة اللبنانية على مواصلة النهج الذي اختارته لنفسها، سواء على المستوى السياسي، عبر تغليب منطق "بسط سيطرة كامل أراضيها"، أو على المستوى الاقتصادي، في ظلّ فتح حول الإصلاحات المالية المطلوبة، ولكنها أيضًا رسالة "حثّ" على ترجمة الخطابات على أرض الواقع، عبر خطوات ملموسة وفعليّة.من هنا، يُعتقَد أنّ الخطوة الإماراتية ستُستتبَع بخطوات أخرى من سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان الثابت أنّ العودة الخليجية إلى لبنان لن تكون "كاملة" في المدى المنظور، بانتظار توافر شروطها ومتطلباتها الكاملة، بما يضمن نوعًا من الاستقرار والأمان في لبنان، علمًا أنّ ما ينتظره اللبنانيون إلى جانب عودة السيّاح، وتنشيط السياحة، هو أيضًا عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان، وهي التي لطالما شكّلت "عصب" الاقتصاد، إن صحّ التعبير.ينظر لبنان بارتياح إلى عودة الدول الخليجية إلى لبنان، ولو جاءت بوتيرة تدريجية، وهو الذي يسعى منذ انطلاقة ما سمّي بـ"العهد الجديد" إلى تصحيح علاقات لبنان بأصدقائه وأشقائه، والذي يدرك أنّ لبنان "بحاجة" إلى هؤلاء الأشقاء والأصدقاء في هذه المرحلة الدقيقة، ليس فقط من أجل تنشيط السياحة وتحصين الاقتصاد، وما إلى هنالك، ولكن أيضًا لضمان موقع لبنان، كجزء لا يتجزأ من منظومة عربية متكاملة!