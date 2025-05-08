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لبنان

"أحمد" فارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس داخل منزله في طرابلس

Lebanon 24
08-05-2025 | 02:43
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توفي الشاب عمر أحمد عبيد في العقد الثالث من عمره متأثراً بجراحه بعد إصابته أمس الأربعاء بطلق ناري في الرأس داخل منزله في محلة التربيعة – طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ونُقل عبيد بحالة حرجة إلى مستشفى النيني بواسطة فرق الصليب الأحمر حيث فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات ورفعت الأدلة من موقع الحادثة فيما فُتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات ما جرى وتحديد الأسباب والجهات المحتملة خلف الحادث. 
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