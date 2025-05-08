"أحمد" فارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس داخل منزله في طرابلس

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توفي الشاب عمر في العقد الثالث من عمره متأثراً بجراحه بعد إصابته أمس الأربعاء بطلق ناري في الرأس داخل منزله في محلة التربيعة – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".ونُقل عبيد بحالة حرجة إلى بواسطة فرق حيث فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات ورفعت الأدلة من موقع الحادثة فيما فُتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات ما جرى وتحديد الأسباب والجهات المحتملة خلف الحادث.