إقفال باب الترشيحات عن المقاعد البلدية والإختيارية في البقاع الغربي.. وهذا عدد المرشحين

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أقفل باب الترشيحات عن المقاعد البلدية والإختيارية في منتصف الليل الفائت وقد تم تسجيل 773 ترشيحاً عن المقاعد البلدية البالغ عددها 402 تسجيل 191 ترشيحاً عن الذي يبلغ 83 مركزاً إختيارياً.وتجدر الإشارة إلى أن 27 بلدة من أصل 31 ستشهد الإستحقاق الإنتخابي بعدما كانت كل من بلدات والخيارة وبعلول وزلّايا قد فاز أعضاؤها بالتزكية.وأكد قائمقام على أن عملية الترشيحات سارت بسلاسة ومن دون أية إشكالات تذكر، لا سيما مع اعتماد منظومة الترشيحات الحديثة التي استحدثتها .