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لبنان

إقفال باب الترشيحات عن المقاعد البلدية والإختيارية في البقاع الغربي.. وهذا عدد المرشحين

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:17
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أقفل باب الترشيحات عن المقاعد البلدية والإختيارية في البقاع الغربي منتصف الليل الفائت وقد تم تسجيل 773 ترشيحاً عن المقاعد البلدية البالغ عددها 402 تسجيل 191 ترشيحاً عن مركز مختار الذي يبلغ 83 مركزاً إختيارياً.
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وتجدر الإشارة إلى أن 27 بلدة من أصل 31 ستشهد الإستحقاق الإنتخابي بعدما كانت كل من بلدات السلطان يعقوب والخيارة وبعلول وزلّايا قد فاز أعضاؤها بالتزكية. 

وأكد قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه على أن عملية الترشيحات سارت بسلاسة ومن دون أية إشكالات تذكر، لا سيما مع اعتماد منظومة الترشيحات الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.
 
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