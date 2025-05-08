المطران إبراهيم هنأ الصليب الأحمر في يومه العالمي

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وجّه رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم ، رسالة تقدير ومحبة إلى اللبناني والدولي، في يومه العالمي الذي يحتفل به في الثامن ايار كل عام، تخليدًا لذكرى ولادة مؤسسه ، حيّا فيها "جنود الإنسانية الصامتين الذين لا يزالون يحملون الخدمة دون كلل".وجاء في رسالة المطران : "في هذا اليوم المبارك، نرفع الصلوات شكرًا لله على كل قلب يخفق بالمحبة والرحمة. نوجّه تحية إجلال وتقدير إلى الأحمر، إدارةً ومتطوعين، الذين قدموا، وكان لي شرف أن كنت واحدا منهم، ويقدّمون من وقتهم وطاقتهم في سبيل كرامة الإنسان وحقه في الحياة" .أضاف: "أنتم، من دون ضجيج، تعبرون الشوارع والقرى، تلبّون نداء المستغيث، وتضمدون الجسدية والنفسية بروح العطاء المجاني. أنتم شهادة حيّة للرجاء في عالمٍ يتألم، ولسان حال كل من نسيه العالم."وأشاد المطران إبراهيم بدور الصليب الأحمر اللبناني تحديدًا، معتبرًا أنه "يشكل نموذجًا حيًا للعيش المشترك والتضامن الوطني العابر للطوائف والانتماءات مما جعله صمّام أمان إنساني واجتماعي" مؤكدًا أن "الرسالة التي يحملها هذا الصرح هي رسالة مقدسة تشبه في جوهرها رسالة الكنيسة: خدمة الإنسان لأنه إنسان."ختم المطران ابراهيم بدعوة الجميع، أفرادًا ومؤسسات، إلى" دعم الصليب الأحمر ومرافقته في مسيرته، سواء عبر التبرع أو التطوع أو الكلمة "، قائلاً: "لنكن جميعًا عونًا لهذه المؤسسة التي تُعنى بالإنسان، ولنضع في قلوبنا هدفًا واحدًا: أن لا يُترك أحد يتألم وحده."