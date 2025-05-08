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لبنان

فوز لائحة "التنمية والوفاء" في زلايا بالتزكية

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:47
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فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدية زلايا في البقاع الغربي والمدعومة من الثنائي الوطني "حزب الله" وحركة "أمل" بالتزكية، بعد إقفال باب الترشح منتصف الليل الفائت. 
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