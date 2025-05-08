مع إقفال باب الترشّح.. عدد المرشحين في قضاء راشيا الوادي: 487 للبلدية و97 للاختيارية

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أقفل باب الترشح عن المقاعد البلدية والاختيارية في ، حيث سجل 487 ترشحا عن 29 مقعدا بلديا في 26 بلدة، و97 ترشحا عن عن 43 مركزا اختياريا و28 مرشحا أعضاء مجلس اختياري. وقد فازت بالتزكية بلدات بكا وعين عرب.قائمقام الذي واكب حل الاشكالات والثغرات في عملية الترشح، أكد ان "الامور جيدة والتحضيرات اللوجستية باتت في طور متقدم جدا دون أي عقبات تذكر، توطئة للاستحقاق في 18 الحالي، لافتا إلى أن "موظفي السرايا في راشيا جاهزون لأي مراجعة تسهيلا لنشاط المرشحين".