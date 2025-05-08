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لبنان

مع إقفال باب الترشّح.. عدد المرشحين في قضاء راشيا الوادي: 487 للبلدية و97 للاختيارية

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:49
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 أقفل باب الترشح عن المقاعد البلدية والاختيارية في قضاء راشيا الوادي، حيث سجل 487 ترشحا عن 29 مقعدا بلديا في 26 بلدة، و97 ترشحا عن مركز مختار عن 43 مركزا اختياريا و28 مرشحا أعضاء مجلس اختياري. وقد فازت بالتزكية بلدات الحوش بكا وعين عرب.
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من جهته قائمقام راشيا نبيل المصري الذي واكب حل الاشكالات والثغرات في عملية الترشح، أكد ان "الامور جيدة والتحضيرات اللوجستية باتت في طور متقدم جدا دون أي عقبات تذكر، توطئة للاستحقاق في 18 الحالي، لافتا إلى أن "موظفي السرايا في راشيا جاهزون لأي مراجعة تسهيلا لنشاط المرشحين".
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