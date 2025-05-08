عائلات البقاع الشمالي: زيارة سلام خطوة مبشّرة لعودة الدولة الى المنطقة

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عقد عدد من عائلات وعشائر ووجهاء محافظة ، اجتماعا رحبوا في خلاله بزيارة رئيس الحكومة ، واعتبروا في بيان، أن "هذه الخطوة مُبشرة لعودة الدولة الى المنطقة, وهي تحتاج لبلورة سريعة عبر إيجاد حلول لمواضيع ملحة كانت مغيبة ومنسية أدت الى تراكمات كبيرة".ورفع المجتمعون الى رئيس الحكومة "الأولويات التي تنتظرها المنطقة بشكل عاجل، متمنيين أن تحظى أيضا برعاية رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، لما تشكل من أسس اجتماعية وحياتية وانمائية وثقافية وانسانية".وتحدث باسم المجتمعين، مطالبا بالتحرك السريع لحل قضية النزوح السوري القديم الجديد ، إيجاد حلول سريعة ل 38 قرية حدودية تضررت ونزح اهلها ، ترسيم الحدود وفقًا للخرائط القديمة، الثابتة حتى الآن، اضافة الى اصدار عفو عام مدروس ومنصف ، وإنشاء مجلس للإنماء والاعمار و غرفة تجارة وصناعة وزراعة".كما دعا الى "إنشاء شبكة مواصلات ، واستحداث جامعات وصرح ثقافية ، وإيجاد حل جذري لسد العاصي لاستدراك المشكلات المقبلة وتفادي النزاعات المقبلة لا سيما التي تتعلق بالمياه (غرب وشرقه وهو نهر ينبع من ويمر بسوريا) من والزراعة والدورة الاقتصادية".