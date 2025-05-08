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لبنان

عائلات البقاع الشمالي: زيارة سلام خطوة مبشّرة لعودة الدولة الى المنطقة

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:50
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عقد عدد من عائلات وعشائر ووجهاء محافظة البقاع الشمالي، اجتماعا رحبوا في خلاله بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام،  واعتبروا في بيان،  أن "هذه الخطوة مُبشرة لعودة الدولة الى المنطقة, وهي تحتاج لبلورة سريعة عبر إيجاد حلول لمواضيع ملحة كانت مغيبة ومنسية أدت الى تراكمات كبيرة".
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ورفع المجتمعون الى رئيس الحكومة "الأولويات التي تنتظرها المنطقة بشكل عاجل، متمنيين أن تحظى أيضا برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،  ورئيس مجلس النواب نبيه بري ،  لما تشكل من أسس اجتماعية وحياتية وانمائية وثقافية وانسانية".

وتحدث  محمد ناصرالدين باسم المجتمعين، مطالبا بالتحرك السريع لحل قضية النزوح السوري القديم الجديد ،  إيجاد حلول سريعة ل 38 قرية حدودية تضررت ونزح اهلها ،  ترسيم الحدود وفقًا للخرائط الفرنسية القديمة، الثابتة حتى الآن، اضافة الى   اصدار عفو عام مدروس ومنصف ، وإنشاء مجلس للإنماء والاعمار و غرفة تجارة وصناعة وزراعة".

 كما دعا الى "إنشاء شبكة مواصلات ، واستحداث جامعات وصرح ثقافية ، وإيجاد حل جذري لسد العاصي لاستدراك المشكلات المقبلة وتفادي النزاعات المقبلة لا سيما التي تتعلق بالمياه (غرب نهر العاصي وشرقه وهو نهر ينبع من لبنان ويمر بسوريا) من الري والزراعة والدورة الاقتصادية".
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