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لبنان

مرشحو المجالس البلدية في عكار 3569.. واللوائح الفائزة بالتزكية 44 والمخاتير 48

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:53
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اعلنت دوائر محافظة عكار عن عدد المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في المحافظة والصادرة عن وزارة الداخلية بعد اقفال باب الترشح، حيث بلغ عدد المرشحين  3569 مرشحا، والمجالس البلدية الفائزة بالتزكية 44، ولوائح المخاتير الفائزين بالتزكية 48 .
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ونصت الاحصاءات على الآتي:

"أعضاء المرشحين حسب الجنس :

أعضاء المجلس البلدي :بلغ عدد المرشحين 2687

عدد المرشحين ذكور 2444 ،إناث 243

نسبة المرشحين : ذكور 90,96 ، إناث 9,04

 

المخاتير عدد المرشحين 723

عدد المرشحين ذكور 694 ، إناث 29

نسبة المرشحين : ذكور 95,99، إناث 4,01

 

أعضاء الهيئة الاختيارية عدد المرشحين 159

ذكور 138 ، إناث 21

نسبة المرشحين : ذكور 86,79 ، إناث 13,21

وبذلك يكون المجموع العام : 3569

 

المجالس البلدية الفائزة بالتزكية عددهم 44 وهم :

أكروم ، القرقف ، السماقية ، الدغلة ، العبودية ، التليل ، الشيخ عياش ، الشقدوف ، الشيخ طابا ، الهيشة ، المونسة ، الفرض ، المسعودية ، العماير - رجم عيسى ، المقيطع قعبرين كفرملكة والرمول ، المقيبلة ، النورة ، بربارة ، بني صخر ، بيت الحاج ، بيت أيوب ، تلمعيان ، تلة وشطاحة ، جرمنايا الرامة ، خربة الجرد ، دير جنين ، ديردلوم ، زوق المقشرين ، رماح ، زوق حدارة ، سيسوق ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شربيلا ، شير حميرين ، ضهر الليسينة ، عرقا ، قليعات ، قشلق ، كفرحرة ، منيارة ، وادي الجاموس ، وادي خالد ، مزرعة بلدة ، وادي الحور .

 

أما لائحة المخاتير الفائزين بالتزكية عددهم 48 وهم في بلدات :

أكروم ، العيون ، الهد ، الرامة ، المقيطع ، النورة ، التليل ، الدغلة ، السماقية ، الشقدوف ، النهرية وبستان الحرش ، الفرض ، العويشات ، الشيخ عياش ، البقيعة ، العماير ، برج العرب ، بني صخر ، بيت الحاج ، بيت غطاس ، تلة وشطاحة ، تلبيبة ، تلمعيان ، جرمنايا ، جبل المنصورة ، خط البترول ، دير جنين ، دارين ، ديردلوم ، رجم عيسى ، رماح ، زوق المقشرين ، سعدين ، سفينة الدريب ، سيسوق ، شربيلا ، شيخلار ، شير حميرين ، عرقا ، قشلق ، قبة شمرا ، كفر حرة ، كفرنون ، كرم زبدين ، ممنع ، مشتى حمود (الحي الجنوبي) ، مزرعة بلدة ، وادي الحور" .
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