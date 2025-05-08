مرشحو المجالس البلدية في عكار 3569.. واللوائح الفائزة بالتزكية 44 والمخاتير 48

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اعلنت دوائر عن عدد المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في المحافظة والصادرة عن بعد اقفال باب الترشح، حيث بلغ عدد المرشحين 3569 مرشحا، والمجالس البلدية الفائزة بالتزكية 44، ولوائح المخاتير الفائزين بالتزكية 48 .ونصت الاحصاءات على الآتي:"أعضاء المرشحين حسب الجنس ::بلغ عدد المرشحين 2687عدد المرشحين ذكور 2444 ،إناث 243نسبة المرشحين : ذكور 90,96 ، إناث 9,04المخاتير عدد المرشحين 723عدد المرشحين ذكور 694 ، إناث 29نسبة المرشحين : ذكور 95,99، إناث 4,01أعضاء الهيئة الاختيارية عدد المرشحين 159ذكور 138 ، إناث 21نسبة المرشحين : ذكور 86,79 ، إناث 13,21وبذلك يكون المجموع العام : 3569الفائزة بالتزكية عددهم 44 وهم :أكروم ، القرقف ، السماقية ، الدغلة ، العبودية ، التليل ، الشيخ ، الشقدوف ، الشيخ طابا ، الهيشة ، المونسة ، الفرض ، المسعودية ، العماير - رجم ، المقيطع قعبرين كفرملكة والرمول ، المقيبلة ، النورة ، بربارة ، بني صخر ، بيت الحاج ، بيت ، تلمعيان ، تلة وشطاحة ، جرمنايا الرامة ، خربة الجرد ، دير جنين ، ديردلوم ، زوق المقشرين ، رماح ، زوق حدارة ، سيسوق ، سفينة الدريب ، سفينة ، شربيلا ، شير حميرين ، ضهر الليسينة ، عرقا ، قليعات ، قشلق ، كفرحرة ، منيارة ، وادي الجاموس ، ، مزرعة بلدة ، وادي الحور .أما لائحة المخاتير الفائزين بالتزكية عددهم 48 وهم في بلدات :أكروم ، العيون ، ، الرامة ، المقيطع ، النورة ، التليل ، الدغلة ، السماقية ، الشقدوف ، النهرية وبستان الحرش ، الفرض ، العويشات ، الشيخ عياش ، البقيعة ، العماير ، ، بني صخر ، بيت الحاج ، بيت ، تلة وشطاحة ، تلبيبة ، تلمعيان ، جرمنايا ، جبل ، خط البترول ، دير جنين ، دارين ، ديردلوم ، رجم عيسى ، رماح ، زوق المقشرين ، سعدين ، سفينة الدريب ، سيسوق ، شربيلا ، شيخلار ، شير حميرين ، عرقا ، قشلق ، قبة شمرا ، كفر حرة ، كفرنون ، كرم ، ممنع ، مشتى (الحي الجنوبي) ، مزرعة بلدة ، وادي الحور" .