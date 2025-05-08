البزري: تطوير الإدارات الداخلية والبلديات جزء لا يتجزأ من الإصلاح

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شدد النائب ، في حديث إلى اذاعة "صوت كل "، على أن" طريق تعافي ينعكس على طريق التعافي بعودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة العلاقات القوية بين لبنان وأشقائه العرب، فالمساران متوازيان: تعافي الدولة وقيامها بواجباتها سواء العسكرية أو الإدارية أو الإصلاحية، بالإضافة إلى انفتاحها مجددا على أشقائها العرب".ولفت إلى أن "هذا الطريق لن يكون فقط معبدا بالورود، فهناك من يتربص بلبنان وتحديدا العدو الذي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي ، ويواصل اعتداءاته اليومية، لافتا إلى أن" قد انطلق ويبدو ألا عودة إلى الوراء".ورأى "أن ما شهدناه بالأمس من تطور في العلاقات مع قد ينطبق أيضا على سائر الشقيقة لاسيما أن تواكب أيضا الملف اللبناني ، وتطور الإصلاح الداخلي في لبنان".وعن الخشية على أمن جنوبا في ظل الاعتداءات الاسرائيلية، أشار البزري إلى أن "عجلة الانتخابات انطلقت وأعتقد أنها لن تتوقف، مؤكدا أن "الجنوب اللبناني الذي لطالما صمد بوجه الاعتداءات ، لن تثنيه هذه الاعتداءات عن القيام بواجبه المدني وهو انتخاب إدارات محلية جديدة من أجل تفعيل الحركة الداخلية، لأن تطوير الإدارات الداخلية والبلديات جزء لا يتجزأ من الإصلاح".