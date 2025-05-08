إطلاق لائحة "سوا لزغرتا إهدن"

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تم إطلاق لائحة "سوا لزغرتا " المدعومة من " المرده"، النائب والوزير السابق اسطفان الدويهي، النائب والوزير السابق سليم كرم، الوزير السابق زياد المكاري و“ الحر”.لائحة "سوا لزغرتا إهدن"، لائحة مُكتملة تخوض الانتخابات البلدية في زغرتا–إهدن وقد أعلنت برنامجها في احتفال أقيم في في باحة سيدة زغرتا الأثرية.حضر الاطلاق النائب طوني وعقيلته لين، النائب الوزير السابق اسطفان الدويهي ونجله الدكتور أنطوان ، الوزير السابق زياد المكاري، السيدة ماريان باسل فرنجيه، منسق " " في قضاء زغرتا بو عبد الله، بالإضافة إلى أعضاء اللائحة وحشد من المؤيدين.تخلّل الاحتفال كلمات لمرشح رئاسة البلدية بيارو زخيا الدويهي وللمرشح لمركز ضوميط يوسف عاقلة.‎اكدت الكلمات "ضرورة الاستمرار بالنهج التنموي السائد في مدينة زغرتا لما للمجلس البلدي من دور أساسي في الوقوف الدائم الى جانب المواطن وفقاً لمبدأ الواجبات والحقوق".‎الاحتفال الذي تخللّه عرض للمشروع الانتخابي الخاص بلائحة "سوا لزغرتا إهدن"، قدّمته الإعلامية جاسينت عنتر.الدويهي‎رئيس اللائحة بيارو زخيا الدويهي لفت في كلمته الى "تعب الناس من الكلام الفضفاض والوعود والشعارات"، مؤكداً انهم كلائحة سيعملون معاً من اجل بلدية "بتحب الناس والناس بيحبوها".‎وقال: "زغرتا ضيعة، عندها تاريخ، عندها البطريرك الدويهي القديس يوسف بك كرم البطل الى رئيسي ، كما عندها سيدة زغرتا وقلب ونبض وكرامة".‎اضاف: "رؤيتنا الجديدة واقعيّة مشروعة تتقاطع مع مصلحة الناس، ومع التيارات والفاعليات السياسية التي تدعمنا ولا تدعمنا، ونؤكد ان أفكارنا وخططنا وطموحاتنا هي مطالبهم ايضا، لانه عندما تكبر زغرتا- إهدن، كلنا من دون استثناء نكبر معها. وان شاء لله نكون على قدر المسؤولية".‎وقال: "رؤيتنا هي بلدية تعمل بشفافية، تفتح ابوابها للجميع، وفي الوقت نفسه، تقفلها في وجه أي مخالفة للقانون".‎وعدد اولويات اللائحة: الشفافية والمحاسبة ، تنظيم وإعادة هيكلة وتنظيم وجود الأجانب بطريقة قانونية وحازمة.‎في الختام عرض لنبذة عن مشروع اللائحة البلدي وفيه:‎– رؤية البلدية‎1- إدارة شفافة‎2- تفعيل عمل المجلس البلدي‎3- تعزيز الخدمات الأساسية‎4- إدارة النفايات وتعزيز النظافة العامة‎5- التنمية السياحية والسياحة‎6- إشراك أبناء زغرتا-اهدن في الأنشطة الرياضية لبناء جيل صحي‎7- تأهيل المواقع الطبيعية والأثرية‎8- معالجة ملف الوجود السوري وصون الاستقرار المحلي‎9- تأهيل الأحياء القديمة والحفاظ على التراث العمراني‎10- تنظيم السير وتعزيز السلامة العامة‎11- تطوير وتعزيز التعاون مع جمعية تجار زغرتا-اهدن والمؤسسات الخاصة لتشجيعها على استخدام منصة إلكترونية مخصصة للشباب كوسيلة لتوظيف الكفاءات المحلية.‎12- تعزيز الروابط بين المقيمين والمغتربين‎ عاقلة‎قال المرشح لمركز بدلية زغرتا إهدن ضومط عاقلة: "أن تكون زغرتاويًا اهدنيًا فتلك مسؤولية كبرى لانك مؤتمن على تاريخ وحضارة وعراقة عمرها مئات السنين. ان تكون زغرتاويًا اهدنيًا معناها إنك حفيد القديسين والابطال والعظماء والمفكرين. ان تكون زغرتاويًا اهدنيًا معناها أنك تجسد القيم والاخلاق والكرم والبعد الحضاري والتراثي والثقافي. ان تكون زغرتاويًا اهدنيًا فتلك من الحالات النادرة ان ينتمي شعب واحد الى مدينتين. سجلات النفوس واحدة، الرعية واحدة، البلدية واحدة اسمها بلدية زغرتا اهدن. وفاءً لالتزامنا بهذه المبادىء قررنا ان نترشح ونخوض معركة انتخابية ديمقراطية مبنية على الشفافية والتعاون لخدمة كافة ابناء زغرتا اهدن من دون تمييز. هدفنا ان تنبض زغرتا اهدن بالحياة".‎ختم:"فيا اهلنا في زغرتا نحن منكم ولكم، هدفنا ان نخدم لا ان نحكم، تعرفوننا ونعرفكم وقلنا ثقة بكم. مدينة زغرتا اهدن أكبر منا جميعا وعلينا ان نكون جميعا في خدمتها".أعضاء اللائحة‎تتألف لائحة "سوا لزغرتا إهدن" من المرشحين: بيارو جورج زخيا الدويهي، ضوميط يوسف عاقلة، رامون أمين دحدح، بولس ، سايد ، أندريا رشيد ، ميشال مرسال الدويهي، سايد أنطوان كرم، أنطوان يوسف الحلبي المكاري، رلى إميل غالب فرنجية، إيف يوسف الكوسى، ألان يوسف مرقص الدويهي، شادي ميشال يمين، جوال أسعد المكاري، ستيفاني سعيد نعمه، بدوي يوسف الشيخا الدويهي، أنطوان يوسف عبود، مارسال طنوس عبدالله، حنا شارل إسكندر، صوفيا سمير بو نعمه وجورج سايد المكاري.