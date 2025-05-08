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لبنان

فوق بلدية الناقورة... إليكم ما ألقته "درون" إسرائيليّة

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:54
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القت درون إسرائيلية عملات مزيفة فوق بلدية الناقورة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
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