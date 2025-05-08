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لبنان

سلام ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي بعلبك

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:00
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ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي بعلبك، حيث جرى عرض الأوضاع الأمنية في محافظة بعلبك الهرمل مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الأمن والاستقرار وضمان انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح كامل ووفق معايير الشفافية والنزاهة.
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وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع نواب المحافظة، حضره النواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ملحم الحجيري، انطوان حبشي، جميل السيد، وينال الصلح، واستمع منهم إلى هموم المنطقة واحتياجاتها. وأكد الرئيس سلام أمامهم اهتمام الحكومة بالبقاع وبمحافظة بعلبك الهرمل والعمل على إطلاق خطة للتنمية في هذه المنطقة، وقال الرئيس سلام إنه بدأ جولته من خلال زيارة للمواقع الحدودية الأمامية، حيث يجب تشديد الاجراءات لضبط الحدود وتكريس الاستقرار. وأشار إلى أنه تم وضع مشروع انشاء الهيئة الناظمة للقنب الهندي على السكة وذلك للانتقال الى اقتصاد مبني على الانماء ما يعود بالمنافع على أهل المنطقة، و أن الحكومة حريصة على الإنماء المتوازن. وأكد الرئيس سلام أنه لا أمن ولا تنمية بالاستنساب، ولا أمن بلا تنمية ولا تنمية بلا أمن.

وأشار الرئيس سلام إلى أنه لا بد من العمل الجدي لإيجاد حلّ جذري لطريق ضهر البيدر وكل الطريق الذي يربط بيروت بالبقاع. كما شدد على أهمية عودة بعلبك إلى خريطة المناطق السياحية، وهي التي عرفت تاريخياً بمهرجاناتها والتي لا بد من استئنافها.

ولفت الرئيس سلام الى أهمية المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية.. لتكون الناس صاحبة القرار ومسؤولة عن مشاريعها وبرامجها الإنمائية.. على أن نضمن نحن كحكومة شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

كذلك التقى الرئيس سلام بمفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي حيث جرى عرض للأوضاع العامة.
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