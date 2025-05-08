سلام ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي بعلبك

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ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي ، حيث جرى عرض الأوضاع الأمنية في مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الأمن والاستقرار وضمان انجاز والاختيارية بنجاح كامل ووفق معايير الشفافية والنزاهة.وعقد الرئيس سلام اجتماعاً مع نواب المحافظة، حضره النواب ، ، ملحم الحجيري، انطوان حبشي، ، وينال ، واستمع منهم إلى هموم المنطقة واحتياجاتها. وأكد الرئيس سلام أمامهم اهتمام الحكومة بالبقاع وبمحافظة والعمل على إطلاق خطة للتنمية في هذه المنطقة، سلام إنه بدأ جولته من خلال زيارة للمواقع الحدودية الأمامية، حيث يجب تشديد الاجراءات لضبط الحدود وتكريس الاستقرار. وأشار إلى أنه تم وضع مشروع انشاء الهيئة الناظمة للقنب على السكة وذلك للانتقال الى اقتصاد مبني على الانماء ما يعود بالمنافع على أهل المنطقة، و أن الحكومة حريصة على الإنماء المتوازن. وأكد الرئيس سلام أنه لا أمن ولا تنمية بالاستنساب، ولا أمن بلا تنمية ولا تنمية بلا أمن.وأشار الرئيس سلام إلى أنه لا بد من العمل الجدي لإيجاد حلّ جذري لطريق وكل الطريق الذي يربط بالبقاع. كما شدد على أهمية عودة بعلبك إلى خريطة المناطق السياحية، وهي التي عرفت تاريخياً بمهرجاناتها والتي لا بد من استئنافها.ولفت الرئيس سلام الى أهمية المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية.. لتكون الناس صاحبة القرار ومسؤولة عن مشاريعها وبرامجها الإنمائية.. على أن نضمن نحن كحكومة شفافية ونزاهة العملية .كذلك التقى الرئيس سلام بمفتي بعلبك الشيخ بكر حيث جرى عرض للأوضاع العامة.