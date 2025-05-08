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لبنان

بعد الغارات العنيفة... مصدر أمنيّ إسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في النبطية

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:12
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قال مصدر أمني إسرائيليّ، إنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف مجمعا عسكريا لـ"حزب الله" في النبطية".
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وأضاف أنّ "المجمع العسكري كان يحتوي على أسلحة وأنفاق".
 
 
 
 
 
 
 
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