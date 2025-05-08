مكي بحث مع سفيرة استونيا التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة

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إستقبل لشؤون مكي في مكتبه في الوزارة سفيرة إستونيا في إنغريد آمر يرافقها المستشار في الاستونية السفير يوري كاهن.تطرق الاجتماع الى "تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين لشؤون التنمية الإدارية ،ودولة إستونيا لناحية التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة".وأكدت السفيرة آمر "رغبتها بدعم جهود الوزارة في مجال تطبيق التحول الرقمي في القطاع العام لما لإستونيا من تجربة فريدة وناجحة في هذا المجال".