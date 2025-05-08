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لبنان

مكي بحث مع سفيرة استونيا التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:27
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إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة سفيرة جمهورية إستونيا في لبنان إنغريد آمر يرافقها المستشار في وزارة الخارجية الاستونية السفير يوري كاهن.
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تطرق الاجتماع  الى "تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ،ودولة إستونيا لناحية التنسيق في مجالات التدريب والدعم التقني والرقمي للإدارة العامة".

وأكدت السفيرة آمر "رغبتها بدعم جهود الوزارة في مجال تطبيق التحول الرقمي في القطاع العام لما لإستونيا من تجربة فريدة وناجحة في هذا المجال".
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