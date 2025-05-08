عبد المسيح: الايمان هو الدواء الأوّل

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نظّمت نقابة أطباء – المؤتمر العلمي السنوي في قاعة ومسرح مركز الثقافي في طرابلس، برعاية م رئيس ، ممثلاً بالنائب الدكتور .تجاوز المؤتمر في مضمونه وأهميته الزخم السياسي الناتج عن الاستحقاقات البلدية والاختيارية، ليفرض نفسه كحدثٍ وطنيّ علميّ استثنائيّ. فقد مثّل منصّة رفيعة جمعت كبار الأطباء اللبنانيين، الذين رسّخوا حضورهم في أهم المحافل الطبية العالمية، ليؤكّدوا أن لبنان ما زال منبعًا للكفاءة والإبداع رغم الأزمات.استُهل الحفل الانطلاق بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه تقديم رسمي وتعريف بالفعالية قامت به الإعلامية السيدة رولا معوّض.ثم ألقت رئيسة المؤتمر، الدكتورة لينا طيب رافعي، كلمة رحّبت فيها بالحضور، وأضاءت على تفرّد هذا المؤتمر من حيث مشاركة محاضرين يُعدّون من أعلى المراجع العلمية العالمية في اختصاصاتهم، مشيرة بفخر إلى أنهم من أبناء اللبناني. كما شكرت باسم اللجنة المنظمة الرعاية الكريمة وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث العلمي البارز.، عبّر الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور جمال الأيوبي عن سعادته بالمشاركة، وأكد في كلمته إيمانه الراسخ بعودة لبنان، ولا سيما الشمال، إلى موقعه الريادي في الساحة العلمية والطبية، معتبرًا أن " المؤتمر يشكّل دليلًا حيًّا على انطلاق نهضة حقيقية رغم كل التحديات".من جانبه، أكد نقيب أطباء لبنان، ، "أهمية استمرار المؤتمرات العلمية كمسار أساسي للنهوض بالمهنة"، مشيرًا إلى "ضرورة استعادة لبنان لمكانته الرائدة في المشهد الطبي الإقليمي والدولي، بعد التوقف القسري الذي فرضته جائحة والظروف الاقتصادية".عبدالمسيحثم ألقى النائب عبد كلمة راعي المؤتمر، ناقلًا تحيات رئيس الجمهورية، ومؤكدًا أن "الإيمان هو الدواء الأول"، ومعربًا عن ثقته "بقدرة لبنان دوره التاريخي كمستشفى الشرق".وبعد كلمته، تم تقديم درعًا تكريميًا باسم نقابة أطباء لبنان – طرابلس لفخامة رئيس الجمهورية العماد ، عربون شكر وتقدير لدعمه ورعايته الكريمة للمؤتمر، تسلّمه النائب عبد المسيح نيابة عن فخامته.تخلّل الاحتفال تكريم الأطباء المحاضرين الوافدين من الخارج والذين أغنوا الساحة الطبية العالمية بإنجازاتهم، كما تم تقديم درع تقدير خاص للطبيب المقاوم الدكتور غسان أبو ستة، تكريمًا لدوره الإنساني في ساحات الطب والمقاومة.اختتم المؤتمر بأداء القسم الطبي لدفعة جديدة من الأطباء المنتسبين إلى نقابة أطباء لبنان – طرابلس، وسط أجواء مؤثرة تعبّر عن الفخر والانتماء، وتؤكد استمرار مسيرة الطب اللبناني بإيمان وعزيمة.