لجنة كفرحزير البيئية في رسالة الى أبناء البلد: ليكن وفاؤنا لأهلنا وترابنا

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وجهت " "، رسالة الى أبناء كفرحزير "المنغرسين في تربة الحق كجبالكم الابية"، متوجهة اليهم : "يا حملة مشاعل الخير والحب ، يشرفنا ان نكون سيفا في يمينكم وان نتوجه اليكم لمناسبة والاختيارية التي نرى فيها فرصة تاريخية لانماء بلدتنا والحفاظ على اخضرارها وحمايتها من الطامعين فيترابها وحياة أهلها التي لا تقدر بثمن.وليس لهؤلاء الطامعين الا فرصة واحدة هي ان يفرقوا صفوفنا بعد ان قتلوا منا طوال سنوات زهرة شبابنا وخيرة ابنائنا ومجزرة إبادتنا الجماعية بالسرطان وامراض القلب مستمرة وتهدف الى على كل اثر لحياتنا وجعل بلدتنا وسائر القرى المحيطة بشركات الترابة مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة من اجل تنفيذ المخطط الجهنمي بسرقة مئات ملايين الاطنان من تلالها المصنفة لبناء الفلل والقصور ولس لمقالع الدمار الشامل فاحذروا من كل خائن لترابنا وحياتنا .انتبهوا لماضي كل مرشح ونياته المستقبلية، حذار من انتخاب اي مرشح محسوب على شركات الموت حتى لو كان أقرب الناس ، حذار من الاموال السامة التي توزعها هذه الشركات لايصال المتواطئين معها، حياتكم أثمن من هذه الاموال ومن يدفعها".وختمت الرسالة :"حكموا ضمائركم وعقولكم النيرة وابعدوا شركات ترابة الموت وعملاءها عن بلدتنا وليكن هنالك وفاء حضاري لشهداء مجزرة السرطان وأمراض القلب وللمصابين الكثر الذين يعانون أمر الالام قبل ان يفارقوا الحياة من أجل ان تحصد شركات الترابة أرباحا خيالية على حساب حياتهم وكرامتهم.ليكن وفاؤنا لأهلنا وترابنا حضاريا مدويا في صناديق الاقتراع.وليكن شعارنا في هذه الانتخابات: "لا مكان لاعداء ترابنا وحياتنا في كفرحزير".