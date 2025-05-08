أبو زيد عن الصليب الاحمر: لا يبخلون في تضحياتهم من دون تمييز

نشر النائب السابق على حسابه على منصة "أكس" صورة لعناصر ، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…".

لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…



أمل pic.twitter.com/09WkSS1GWz — Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) May 8, 2025 Advertisement