أبو زيد عن الصليب الاحمر: لا يبخلون في تضحياتهم من دون تمييز

لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…
أمل أبو زيد pic.twitter.com/09WkSS1GWz
— Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) May 8, 2025
لأنهم لا يبخلون في تقديماتهم وتضحياتهم من دون تمييز، ولأنهم متطوعون لخدمة المجتمع وتخفيف آلام الناس ونشر السلام بتجرد، كل التقدير والإمتنان للصليب الأحمر اللبناني لمناسبة إطلاق حملته السنوية…
أمل أبو زيد pic.twitter.com/09WkSS1GWz