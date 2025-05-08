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لبنان

سعد إستقبل مصطفى حجازي المرشح لرئاسة بلدية صيدا

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:50
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 استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، المهندس مصطفى حجازي، المرشح لرئاسة بلدية صيدا.
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وخلال اللقاء، تم البح في الأوضاع العامة في المدينة والتحديات الإنمائية والخدمية التي تواجهها، وفق بيان عن مكتب سعد.

كما عرض حجازي رؤيته للعمل البلدي وأهدافه المستقبلية لتحسين الخدمات في صيدا.
 
 
من جهته، أكد سعد  "أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في خدمة المواطنين"، وأشار إلى "ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الكفاءة والشفافية في إدارة الشؤون المحلية لضمان المصلحة العامة للمدينة وأهلها".

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