سعد إستقبل مصطفى حجازي المرشح لرئاسة بلدية صيدا

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وخلال اللقاء، تم البح في الأوضاع العامة في المدينة والتحديات الإنمائية والخدمية التي تواجهها، وفق بيان عن .



كما عرض رؤيته للعمل البلدي وأهدافه المستقبلية لتحسين الخدمات في صيدا. استقبل لـ" " النائب الدكتور ، في مكتبه في ، المهندس ، المرشح لرئاسة بلدية صيدا.وخلال اللقاء، تم البح في الأوضاع العامة في المدينة والتحديات الإنمائية والخدمية التي تواجهها، وفق بيان عن .كما عرض رؤيته للعمل البلدي وأهدافه المستقبلية لتحسين الخدمات في صيدا.

، أكد سعد "أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في "، وأشار إلى "ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الكفاءة والشفافية في المحلية لضمان المصلحة العامة للمدينة وأهلها".