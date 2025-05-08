اعلان لائحة "شبطين للكل"

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أعلنت في بلدة شبطين البترونية لائحة "شبطين للكل" تشكيلتها المؤلفة من عشرة مرشحين، بينهم نجم، نجم، وجوزيف إبراهيم ، مؤكدة في بيانها أن دور رئيس البلدية يتعدى المهام الإدارية ليشمل وضع رؤية تنموية مستقبلية للقرية.وتضمن البرنامج سلسلة أولويات أبرزها: الحفاظ على نظافة القرية، صيانة الإنارة، ترشيد استهلاك الطاقة، دعم البئر الارتوازي، تعزيز فرز النفايات، استكمال بناء مركز بلدي نموذجي، السياحية والزراعية، تأهيل الطرق الزراعية والطرقات المخصصة للمشي، وتعزيز التواصل مع أبناء البلدة المغتربين.كما شددت اللائحة على أهمية الشفافية والتعاون مع الكنيسة ولجنة الوقف، داعية أهالي شبطين إلى الوقوف يداً واحدة لتحقيق النهضة المنشودة.