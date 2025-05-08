وزير العمل يدين العدوان على الجنوب: محاولة لعرقلة الانفتاح العربي على لبنان

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دان وزير العمل بشدة الاعتداءات المتكررة على السيادة ، وآخرها التي استهدفت عدداً من القرى الجنوبية، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق الهدنة ولقرار 1701 الذي يلتزم به بالكامل.وأشار حيدر في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن محاولات متواصلة لزعزعة الاستقرار الداخلي وعرقلة الانفتاح العربي على لبنان، لا سيما في ظل الجهود المبذولة لدعم النهوض الوطني بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة .ولفت إلى أن هذا الانفتاح بدأت بالظهور من خلال قرارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، وآخرها من ، مع مؤشرات إيجابية من ، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات مع سفراء ، والمساعي الجارية للحصول على دعم اقتصادي من الصندوق العربي للإنماء.وختم حيدر مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر كلما لاح في الأفق أمل بعودة لبنان إلى مكانته، داعياً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الجدي لحماية الأمن والسلم في المنط