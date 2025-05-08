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لبنان

وزير العمل يدين العدوان على الجنوب: محاولة لعرقلة الانفتاح العربي على لبنان

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:20
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دان وزير العمل الدكتور محمد حيدر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وآخرها الغارات التي استهدفت عدداً من القرى الجنوبية، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق الهدنة ولقرار مجلس الأمن 1701 الذي يلتزم به لبنان بالكامل.
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وأشار حيدر في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن محاولات متواصلة لزعزعة الاستقرار الداخلي وعرقلة الانفتاح العربي على لبنان، لا سيما في ظل الجهود المبذولة لدعم النهوض الوطني بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام.

ولفت إلى أن بوادر هذا الانفتاح بدأت بالظهور من خلال قرارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، وآخرها من دولة الإمارات، مع مؤشرات إيجابية من السعودية، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات مع سفراء مجلس التعاون الخليجي، والمساعي الجارية للحصول على دعم اقتصادي من الصندوق العربي للإنماء.

وختم حيدر مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر كلما لاح في الأفق أمل بعودة لبنان إلى مكانته، داعياً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الجدي لحماية الأمن والسلم في المنط
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