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لبنان

كم بلغ عدد الجرحى والشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية؟

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:31
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص بجروح".
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