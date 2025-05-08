"مشروع إستراتيجيّ تحت الأرض".. هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على "غارات جنوب لبنان"

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وادعى أدرعي أنّه "خلال الغارة، تم استهداف عناصر، وسائل قتالية، وآبار". زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربية تابعة لسلاح الجوّ أغارت على موقع في منطقة جبل البوفور ، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لـ" ".وادعى أدرعي أنّه "خلال الغارة، تم استهداف عناصر، وسائل قتالية، وآبار".

وزعم أنّ "هذا الموقع يُعدّ جزءًا من مشروع إستراتيجيّ تحت الأرض، وقد خرج عن الخدمة نتيجة ".



