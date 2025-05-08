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لبنان

"مشروع إستراتيجيّ تحت الأرض".. هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على "غارات جنوب لبنان"

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:34
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربية تابعة لسلاح الجوّ أغارت على موقع في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لـ"حزب الله".
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وادعى أدرعي أنّه "خلال الغارة، تم استهداف عناصر، وسائل قتالية، وآبار".
 
وزعم أنّ "هذا الموقع يُعدّ جزءًا من مشروع إستراتيجيّ تحت الأرض، وقد خرج عن الخدمة نتيجة الغارات".
 
 

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