وزيرة التربية بعد العدوان على الجنوب: لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على أعالي ، وعبرت عن "قلقها من التدهور الأمني المفاجيء الذي انعكس هلعا في المدارس الرسمية والخاصة، واندفاعا من الأهالي الذين غصت بهم الطرق وهم يسرعون لسحب اولادهم من المدارس".

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واتصلت برئيس المنطقة التربوية في النبطية ، واطلعت منه على سلامة التلامذة والأساتذة وجميع العاملين في المدارس، كما وجهت دعوة إلى الدول المؤثرة في المنطقة، من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الآمنين وخصوصا التلامذة والأهالي الأبرياء في منازلهم ومدنهم وقراهم .