Advertisement

لبنان

خبير إقتصاديّ: هذا مفتاح عودة الخليجيين إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-05-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1357514-638823096211305327.jpg
Doc-P-1357514-638823096211305327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بعدما رفعت دولة الإمارات المتحدة حظرها عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ووصول 3 طائرات إماراتيّة إلى مطار بيروت، قال خبير إقتصاديّ لـ"لبنان 24" إنّ "عودة الخليجيين تتطلّب قراراً سعوديّاً يسمح للسعوديين بالقدوم إلى لبنان، لأنّ دول الخليج تُؤيّد أيّ قرار تراه الرياض مُناسباً".
Advertisement

وأوضح الخبير عينه أنّ "مُعظم من كانوا على الطائرات الإماراتيّة الثلاث التي قدمت أمس إلى مطار بيروت هم من اللبنانيين المقيمين في الامارات"، وأضاف: أنّ "السعوديين لطالما كانوا السياح الأكبر عدداً من البلدان الخليجيّة، وهناك ترقب إذا ما كانت السعوديّة ستتّخذ قراراً برفع الحظر عن مواطنيها بالسفر إلى لبنان، بعد التأكد من بعض الأمور التي تتعلّق بالأمن والإستقرار وبناء الدولة والسير بالإصلاحات، من أجل عودة الإستثمارات الخليجيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي: لبنان عاد الى العرب واللبنانيون تواقون لعودة العرب اليهم
lebanon 24
08/05/2025 18:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإرتفاع... هل تنخفض أسعار الذهب؟ هذا ما كشفه خبيرٌ إقتصاديّ
lebanon 24
08/05/2025 18:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج ونشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان
lebanon 24
08/05/2025 18:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان
lebanon 24
08/05/2025 18:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-05-08
11:02 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
10:47 | 2025-05-08
10:40 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24