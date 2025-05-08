خبير إقتصاديّ: هذا مفتاح عودة الخليجيين إلى لبنان



بعدما رفعت المتحدة حظرها عن سفر مواطنيها إلى ، ووصول 3 طائرات إماراتيّة إلى ، قال خبير إقتصاديّ لـ" " إنّ "عودة الخليجيين تتطلّب قراراً سعوديّاً يسمح للسعوديين بالقدوم إلى لبنان، لأنّ تُؤيّد أيّ قرار تراه مُناسباً".

Advertisement



وأوضح الخبير عينه أنّ "مُعظم من كانوا على الطائرات الإماراتيّة الثلاث التي قدمت أمس إلى مطار هم من اللبنانيين المقيمين في "، وأضاف: أنّ "السعوديين لطالما كانوا السياح الأكبر عدداً من البلدان الخليجيّة، وهناك ترقب إذا ما كانت السعوديّة ستتّخذ قراراً برفع الحظر عن مواطنيها بالسفر إلى لبنان، بعد التأكد من بعض الأمور التي تتعلّق بالأمن والإستقرار وبناء الدولة والسير بالإصلاحات، من أجل عودة الإستثمارات الخليجيّة".