اللواء شقير عرض الاوضاع مع سفيري السعودية واسبانيا

Advertisement

إستقبل العام اللواء ، سفيرالمملكة في حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل اللواء السفير الإسباني في لبنان ، وبحث معه الاوضاع العامة في البلاد.