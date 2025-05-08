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لبنان

اللواء شقير عرض الاوضاع مع سفيري السعودية واسبانيا

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:02
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إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، سفيرالمملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل اللواء شقير السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وبحث معه الاوضاع العامة في البلاد.
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