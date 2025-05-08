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لبنان

تحذير... رسائل مشبوهة تصل إلى هواتفكم

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:08
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لا يزال يتلقى مواطنون عبر هواتفهم، رسائل مشبوهة تتعلّق بعروض عمل.
 
 
وآخر هذه الرسائل المشبوهة، دعوة إلى المواطنين للإستفادة من 34 فرصة عمل متبقيّة، مقابل الحصول على ما بين 30 و1100 دولار يوميّاً.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ رسائل عديدة ومُختلفة تصل إلى هواتف أو البريد الخاص بالمواطنين، وقد يكون خلفها إمّا العدوّ الإسرائيليّ، الذي يُريد جمع معلومات أو تجنيد عملاء له، وإمّا جهّات تعمل على الإحتيال على اللبنانيين.
  
 
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