فوز بلدية مزرعة سجد في قضاء الهرمل بالتزكية

فازت بلدية مزرعة سجد في قضاء بالتزكية في اليوم الاول لانسحاب المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية ، كما سجل فوز 3 مخاتير بالتزكية ليرتفع عدد المخاتير تزكية الى 19.

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