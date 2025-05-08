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لبنان

فوز بلدية مزرعة سجد في قضاء الهرمل بالتزكية

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:16
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 فازت بلدية مزرعة سجد في قضاء الهرمل بالتزكية في اليوم الاول لانسحاب المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية ، كما سجل فوز 3 مخاتير بالتزكية ليرتفع عدد المخاتير تزكية الى 19.
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