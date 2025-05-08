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لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية... رئيس بلدية كفررمان: الفرق تعمل على فتح الطريق

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:25
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لفت رئيس بلدية كفررمان هيثم أبو زيد الى أن فرق البلدية توجهت نحو محمية الطهرة برفقة الدفاع المدني والإسعاف، وتعمل على فتح الطريق الذي قطع بسبب الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات العدوّ الاسرائيلي.
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واشار الى انه تمّ تسجيل العديد من حالات الهلع والخوف في صفوف الاهالي وطلاب المدارس جراء الغارات.
 
 
 
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