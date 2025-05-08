بعد الغارات الإسرائيلية... رئيس بلدية كفررمان: الفرق تعمل على فتح الطريق

لفت رئيس بلدية كفررمان الى أن فرق البلدية توجهت نحو محمية الطهرة برفقة الدفاع المدني والإسعاف، وتعمل على الذي قطع بسبب العنيفة التي شنتها مقاتلات العدوّ الاسرائيلي.

Advertisement

واشار الى انه تمّ تسجيل العديد من حالات الهلع والخوف في صفوف الاهالي وطلاب المدارس جراء الغارات.