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لبنان

وزارة "الشؤون" تحدد قنوات التواصل الرسمية.. وتحذر من الجهات غير الموثوقة

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:35
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أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، أن قنوات التواصل الرسمية الوحيدة للاستفسار أو المتابعة بشأن البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة هي التالية:
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•⁠  ⁠برنامج أمان: عبر الخط الساخن 1714

•⁠  ⁠برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (NDA): عبر الرقم 04727470

•⁠  ⁠البريد الإلكتروني الرسمي: info@socialaffairs.gov.lb

•⁠  ⁠أرقام هاتف الوزارة: 01/611260 – 01/611261 – 01/611262 – 01/611263 – 01/611264

واكدت أنها" لا تعتمد أي أرقام خاصة أو مجموعات غير رسمية على تطبيقات مثل واتساب أو غيره، وأي تواصل يتم عبر قنوات غير رسمية لن يُؤخذ به.

وطلبت" توخّي الحذر، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لضمان الشفافية والدقة".
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