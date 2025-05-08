وزارة "الشؤون" تحدد قنوات التواصل الرسمية.. وتحذر من الجهات غير الموثوقة

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أوضحت في بيان، أن قنوات التواصل الرسمية الوحيدة للاستفسار أو المتابعة بشأن البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة هي التالية:•⁠ ⁠برنامج أمان: عبر 1714•⁠ ⁠برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (NDA): عبر الرقم 04727470•⁠ ⁠البريد الإلكتروني الرسمي: info@socialaffairs.gov.lb•⁠ ⁠أرقام هاتف الوزارة: 01/611260 – 01/611261 – 01/611262 – 01/611263 – 01/611264واكدت أنها" لا تعتمد أي أرقام خاصة أو مجموعات غير رسمية على تطبيقات مثل أو غيره، وأي تواصل يتم عبر قنوات غير رسمية لن يُؤخذ به.وطلبت" توخّي الحذر، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لضمان الشفافية والدقة".