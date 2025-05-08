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لبنان

غارات إسرائيلية تُربك النبطية: إغلاق طرقات ومؤسسات تعليمية

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:41
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خيمت أجواء من التوتر والقلق في مدينة النبطية ومحيطها، إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المرتفعات والأحراج الواقعة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان.
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وفي إجراء احترازي تحسبًا لأي تطورات أمنية إضافية، أُقفلت فروع الجامعة اللبنانية، والجامعة اللبنانية الدولية، والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، إلى جانب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

وتسببت الغارات في إغلاق الطريق التي تربط النبطية بمنطقتي مرجعيون والخيام نتيجة تطاير الحجارة والركام، حيث عملت جرافات تابعة لبلدية كفرتبنيت على إعادة فتح الطريق ورفع العوائق. كما أُعيد فتح الطريق بين كفرتبنيت وتلة الدبشة بعد أن خلّفت إحدى الغارات حفرة كبيرة جرى ردمها.

وفي السياق نفسه، عملت فرق الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في أحراج علي الطاهر جرّاء القصف، وسط صعوبات ميدانية نتيجة وعورة المنطقة ووجود أجسام مشبوهة من مخلفات القصف.

كما انتشرت شائعات في النبطية عن اتصالات معادية طالبت بإخلاء أحد الشوارع، إلا أن التحقيقات الأمنية كشفت عدم صحتها، وتعمل الأجهزة المختصة على تعقّب الجهة التي روّجت لهذه الشائعات لتوقيفها.
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