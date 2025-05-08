غارات إسرائيلية تُربك النبطية: إغلاق طرقات ومؤسسات تعليمية

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خيمت أجواء من التوتر والقلق في ومحيطها، إثر الجوية التي استهدفت المرتفعات والأحراج الواقعة بين كفرتبنيت والنبطية وكفررمان.وفي إجراء احترازي تحسبًا لأي تطورات أمنية إضافية، أُقفلت فروع ، والجامعة الدولية، والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، إلى جانب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.وتسببت الغارات في إغلاق الطريق التي تربط بمنطقتي والخيام نتيجة تطاير الحجارة والركام، حيث عملت جرافات تابعة لبلدية كفرتبنيت على إعادة ورفع العوائق. كما أُعيد فتح الطريق بين كفرتبنيت وتلة الدبشة بعد أن خلّفت إحدى الغارات حفرة كبيرة جرى ردمها.وفي السياق نفسه، عملت فرق الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في أحراج جرّاء القصف، وسط صعوبات ميدانية نتيجة وعورة المنطقة ووجود أجسام مشبوهة من مخلفات القصف.كما انتشرت شائعات في النبطية عن اتصالات معادية طالبت بإخلاء أحد الشوارع، إلا أن التحقيقات الأمنية كشفت عدم صحتها، وتعمل الأجهزة المختصة على تعقّب الجهة التي روّجت لهذه الشائعات لتوقيفها.