جابر: إسرائيل تواصل خرق الهدنة وتهدد الاستقرار في لبنان

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تابع سلسلة لقاءاته المرتبطة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت مؤخرًا في ، فعقد اجتماع عمل مع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، أفتاب أحمد، بحضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة.وتمحور اللقاء حول الآليات التي تنوي المؤسسة اعتمادها لمساعدة ، لا سيما في مجالات البنى التحتية والتنمية، من خلال تشجيع ، ودعم الدولة في إعداد حزمة مشاريع تحفيزية تُشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في المرحلة المقبلة.وأكد أحمد خلال الاجتماع نية المؤسسة تنظيم لقاءات بين مسؤولين رسميين لبنانيين ومغتربين مستثمرين، بهدف عرض المشاريع والبرامج الجاهزة للتنفيذ، وذلك في إطار مرحلة النهوض التي يستعد لها لبنان ضمن عهد إصلاحي جديد.وفي السياق نفسه، التقى الوزير جابر رئيس العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد ، بحضور رئيس نبيل ، مدير المالية العام معراوي، وعدد من المستشارين.وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع الجارية والمستقبلية التي تنفذ بالتعاون مع والإعمار، مع التركيز على أولويات في اختيار المشاريع القابلة للتمويل.كما ناقش المجتمعون بشكل خاص سبل معالجة أزمة الكهرباء، باعتبارها أولوية تنموية ومالية، لما لها من تأثير مباشر على مستويات المديونية العامة في البلاد.وكان الوزير جابر قد استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا ، وجرى بحث في الأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على أهمية الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات، حفاظًا على الاستقرار في المنطقة.