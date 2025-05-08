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لبنان

جابر: إسرائيل تواصل خرق الهدنة وتهدد الاستقرار في لبنان

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:55
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تابع وزير المالية ياسين جابر سلسلة لقاءاته المرتبطة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت مؤخرًا في واشنطن، فعقد اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، أفتاب أحمد، بحضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة.
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وتمحور اللقاء حول الآليات التي تنوي المؤسسة اعتمادها لمساعدة لبنان، لا سيما في مجالات البنى التحتية والتنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الدولة في إعداد حزمة مشاريع تحفيزية تُشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد خلال الاجتماع نية المؤسسة تنظيم لقاءات بين مسؤولين رسميين لبنانيين ومغتربين مستثمرين، بهدف عرض المشاريع والبرامج الجاهزة للتنفيذ، وذلك في إطار مرحلة النهوض التي يستعد لها لبنان ضمن عهد إصلاحي جديد.

وفي السياق نفسه، التقى الوزير جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير المالية العام جورج معراوي، وعدد من المستشارين.

وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع الجارية والمستقبلية التي تنفذ بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، مع التركيز على أولويات الحكومة اللبنانية في اختيار المشاريع القابلة للتمويل.

كما ناقش المجتمعون بشكل خاص سبل معالجة أزمة الكهرباء، باعتبارها أولوية تنموية ومالية، لما لها من تأثير مباشر على مستويات المديونية العامة في البلاد.

وكان الوزير جابر قد استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وجرى بحث في الأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على أهمية التزام إسرائيل الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات، حفاظًا على الاستقرار في المنطقة.
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