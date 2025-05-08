بو صعب: لا ضمانات حتى الآن للائحة توافقية في بيروت

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أكد مجلس النواب، ، عقب اجتماع هيئة النيابي برئاسة في مقر الرئاسة الثانية في ، أن هناك محاولات قائمة للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب على لائحة موحدة في تؤمّن المناصفة، لكنه شدد على أن "لا شيء مضمون حتى الآن".وأشار إلى أن ستجري في موعدها المحدد، مؤكداً أنه "لا تعديل على في الوقت الراهن".وفي الشق السياسي، لفت إلى أن هيئة المكتب دانت التمادي في العدوان المستمر على ، ودعت الحكومة إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة .