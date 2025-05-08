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لبنان

بو صعب: لا ضمانات حتى الآن للائحة توافقية في بيروت

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:56
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أكد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أن هناك محاولات قائمة للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب على لائحة موحدة في بيروت تؤمّن المناصفة، لكنه شدد على أن "لا شيء مضمون حتى الآن".
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وأشار بو صعب إلى أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المحدد، مؤكداً أنه "لا تعديل على قانون الانتخابات في الوقت الراهن".

وفي الشق السياسي، لفت إلى أن هيئة المكتب دانت التمادي الإسرائيلي في العدوان المستمر على لبنان، ودعت الحكومة إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.
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