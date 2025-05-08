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لبنان

توقيت "مشبوه" للغارات الإسرائيليّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-05-2025 | 08:21
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بعيداً عن الإدّعاءات الإسرائيليّة باستهداف موقع تحت الأرض لـ"حزب الله"، أبدى مصدر سياسيّ إستغرابه للتوقيت الذي قرّرت فيه إسرائيل شنّ غارات عنيفة على جنوب لبنان، لأنّه تزامن مع إعلان الإمارات عن رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، وبعد ساعات من وصول 3 طائرات إماراتيّة إلى مطار بيروت.
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وأضاف المصدر السياسيّ أنّ لبنان يُعوّل على الأمن والإستقرار لاستقطاب السياح، والخليجيّون في مُقدّمتهم، بينما قد تحمل الغارات الإسرائيليّة رسالة مفادها أنّ الوضع الأمنيّ لا يزال متوتّراً، وأنّ إسرائيل تتحكم به.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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