توقيت "مشبوه" للغارات الإسرائيليّة



بعيداً عن الإدّعاءات الإسرائيليّة باستهداف موقع تحت الأرض لـ" "، أبدى مصدر سياسيّ إستغرابه للتوقيت الذي قرّرت فيه شنّ غارات عنيفة على ، لأنّه تزامن مع إعلان عن رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى ، وبعد ساعات من وصول 3 طائرات إماراتيّة إلى .

Advertisement



وأضاف المصدر السياسيّ أنّ لبنان يُعوّل على الأمن والإستقرار لاستقطاب السياح، والخليجيّون في مُقدّمتهم، بينما قد تحمل الإسرائيليّة رسالة مفادها أنّ الوضع الأمنيّ لا يزال متوتّراً، وأنّ إسرائيل تتحكم به.