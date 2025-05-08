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لبنان

الرئيس عون: لضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملاً

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:33
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زار الرئيس جوزف عون مصرف لبنان والتقى الحاكم سعيد ونواب الحاكم الأربعة.
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وشدد عون على ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملا لإعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني وحماية العملة الوطنية وفق القانون.
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