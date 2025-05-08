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لبنان

جعجع التقى رئيس بلدية قرطبا مارتينوس

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:25
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، بحضور النائب زياد الحواط، منسّق الحزب في جبيل بشير الياس، ورئيس مركز القوات في قرطبا طوني عيد.
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وعقب اللقاء، توجّه مارتينوس بالشكر إلى "القوات اللبنانية" ورئيسها لدعمهما الكامل للائحة "قرطبا بتستاهل" التي حققت فوزاً كاملاً في الانتخابات البلدية.

وأكد مارتينوس على تحالفه الثابت مع "القوات"، واضعاً اللقاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر مع معراب، لا سيّما في ظل ترشّحه المرتقب لرئاسة اتحاد بلديات قضاء جبيل.
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