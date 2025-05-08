جعجع التقى رئيس بلدية قرطبا مارتينوس

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استقبل " " في معراب، رئيس بلدية ، بحضور النائب ، منسّق الحزب في ، ورئيس في قرطبا .وعقب اللقاء، توجّه مارتينوس بالشكر إلى "القوات " ورئيسها لدعمهما الكامل للائحة "قرطبا بتستاهل" التي حققت فوزاً كاملاً في .وأكد مارتينوس على تحالفه الثابت مع "القوات"، واضعاً اللقاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر مع معراب، لا سيّما في ظل ترشّحه المرتقب لرئاسة اتحاد بلديات .