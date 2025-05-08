دبوسي أعلن استضافة غرفة طرابلس لمؤتمر "الذكاء الاصطناعي" في 23 تموز

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تحدث والصناعة والزراعة في والشمال ، في مؤتمر وطني في "بيت الاقتصاد "، عن رؤية الغرفة المستقبلية ودورها كمحرك تنموي واقتصادي للمنطقة واستعدادها لاحتضان فعاليات كبرى في مجال " والتحول الرقمي".واعلن في كلمته، استضافة الغرفة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي في 23 المقبل، معتبرا انه "امتداد طبيعي للدور الذي نؤديه منذ سنوات في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي حديث"، وأكد أن " ليست مجرد مؤسسة خدمات، بل شريك فعلي في رسم مستقبل الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى أن "المؤتمر الذي يقام في تموز ويجول في خمس مدن لبنانية بما فيها طرابلس، سيجمع خبراء ومبتكرين ومؤسسات من والاغتراب، ليشكل نقطة انطلاق نحو مشاريع تطبيقية في الذكاء الاصطناعي والصناعة الرقمية".مشروع إنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعيوأشار دبوسي في مقابلة أجرتها معه شركة " Future 10X" المنظمة للمؤتمر، إلى "خطوة استراتيجية اتخذتها الغرفة مؤخرا، وقال: "قمنا بشراء قطعة أرض كبيرة في طرابلس الكبرى خصصناها لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي. ونعمل على تصميم منشأة متكاملة تشمل أبحاثا ومختبرات وحاضنات أعمال ومساحات تدريب رقمية"، معتبرا أن "هذا المركز ليس حلما مؤجلا، بل جزء من خطة عملية لجعل طرابلس مدينة تكنولوجية ذكية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرصا للشباب".خدمات الغرفة في طور التحديث الرقميوعن تطوير خدمات الغرفة، قال دبوسي: "نحن نراجع خدماتنا باستمرار ونعمل على تحويلها رقميا بالكامل، سواء في ما يخص تسجيل الشركات وإصدار الشهادات، أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فالتحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، والغرفة تواكب ذلك بكل إمكانياتها".وعن الشراكة مع الجامعات والمؤسسات الرسمية، قال: "لا يمكن أن ننجح في بناء اقتصاد معرفي دون شراكة حقيقية مع الجامعات. نحن منفتحون على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ونسعى الى دمج الشباب في مشاريعنا التنموية، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبيئة".واعلن اننا "على تواصل دائم مع الوزارات المعنية لضمان أن تكون طرابلس في صلب ".وختم مؤكدا أن "مشروع طرابلس الكبرى" ليس مجرد عنوان إنشائي، بل رؤية متكاملة تسير بخطى ثابتة نحو التنفيذ. ونريد أن يرى المواطن نتائج واقعية، كفرص عمل واستثمارات وجودة حياة. والغرفة اليوم هي واجهة هذه الرؤية".