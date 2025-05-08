وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الاماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية

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تسلم دعوة رسمية من القائم بالاعمال في في سالم للمشاركة والقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية سيعقد في ابو ظبي شهر تشرين الاول المقبل .كما بحث وزير الثقافة مع الكعبي الذي في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع في العلاقات الثنائية وزيارته الاسبوع الماضي الى ولقاءاته مع المسؤولين الامارتيين التي وصفها الكعبي بالناجحة والمثمرة،املا في" استمرار التعاون في كل المجالات".