Advertisement

لبنان

وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الاماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1357554-638823166770706654.jpg
Doc-P-1357554-638823166770706654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية من القائم بالاعمال في سفارة الامارات في لبنان سالم الكعبي للمشاركة والقاء محاضرة  في مؤتمر عن الاوضاع الدولية سيعقد في ابو ظبي شهر تشرين الاول المقبل .
Advertisement

كما بحث وزير الثقافة مع الكعبي الذي زاره في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع في  العلاقات الثنائية وزيارته  الاسبوع الماضي الى الامارات ولقاءاته مع المسؤولين الامارتيين التي وصفها الكعبي بالناجحة والمثمرة،املا في" استمرار التعاون في كل المجالات".
مواضيع ذات صلة
سلامة تسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي في باريس
lebanon 24
08/05/2025 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان تسلم من عربيد دعوة لحضور مؤتمر "اللامركزية - آن الأوان"
lebanon 24
08/05/2025 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة أمير دولة قطر للمشاركة في مؤتمر في الدوحة
lebanon 24
08/05/2025 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة بحث مع ريزا في الاوضاع
lebanon 24
08/05/2025 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-05-08
11:02 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
10:47 | 2025-05-08
10:40 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24