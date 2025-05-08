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لبنان

لجنة الإعلام والاتصالات عقدت اجتماعها... هذا ما دار فيه

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:30
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عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة صباح اليوم برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين وأعضاء اللجنة، إلى جانب وزير الاتصالات شارل الحاج ومستشاريه أنطوان سعد وداني دويك.
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خصص الاجتماع لمناقشة برنامج عمل وزير الاتصالات والخطوات المقررة لتطوير القطاع في المرحلة المقبلة، بما يهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق أهداف الخطة الوزارية. وتركّز البحث على كيفية تعزيز عائدات الدولة من قطاع الاتصالات، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات اتصالات منتظمة وفعالة وذات جودة عالية، بما يوفّر بيئة جاذبة للاستثمار.

وتناول الاجتماع أيضًا مشروع "ستارلينك"، حيث أثار النواب المشاركون جملة من المحاذير الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، وسُجل تباين في المواقف بين مؤيدين ومعارضين له.

كما شمل البحث ملفات أخرى منها الهيئة الناظمة للاتصالات، وشركة "ليبان تلكوم"، بالإضافة إلى قضية كوابل الاتصالات ولا سيما الكابل البحري.

وفي ختام الجلسة، قدّم وزير الاتصالات عرضًا مفصّلًا لخطة عمله، وطرح النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم، على أن تُستكمل مناقشة ما تبقّى من بنود الخطة في جلسة لاحقة.
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