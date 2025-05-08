Advertisement

لبنان

نواف سلام: أعلن اليوم إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1357558-638823176037695117.jpeg
Doc-P-1357558-638823176037695117.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سراي زحلة ضمن جولته على محافظة البقاع الأوسط، حيث ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي، وأكد أن زحلة هي عروس البقاع ونريد للبنان أن يكون في عرس دائم، وهو ما يجب أن يبدأ من خلال تكريس الأمن ومشاريع الإنماء. وأعطى توجيهاته لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داعياً الناخبين الى المشاركة بفعالية في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية. ونوه الرئيس سلام باعتماد نظام ممكنن من قبل المحافظة بما يتعلق بطلبات المرشحين او المندوبين.
Advertisement

كما التقى الرئيس سلام بنواب البقاعين الأوسط والغربي الياس اسطفان، جورج عقيص، جورج بوشكيان، سليم عون، بلال الحشيمي، ورامي بو حمدان، غسان سكاف، وائل أبو فاعور، وياسين ياسين. حيث جرى البحث في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها طريق ضهر البيدر، الذي بات إصلاحه أولوية وطنية لتسهيل الانتقال، وإنهاء الازدحام، وتعزيز الترابط بين البقاع وبقية المحافظات.

وتم التطرق إلى ملف الأوتوستراد العربي، الذي من الواجب استكمال وصله وتوسيعه ما يُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية، ويعزز حركة التبادل الداخلي والخارجي، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لمنطقة عانت طويلاً من التهميش. وأكد أن هناك عملاً جدياً وحثيثاً في سبيل تحقيق ذلك عبر مجلس الإنماء والإعمار وعدد من الصناديق العربية.
أما نهر الليطاني، فكان في صلب النقاش، بصفته شريانًا بيئيًا واقتصاديًا لا يمكن السماح بتلويثه أو الاعتداء عليه. وقد أكدت أن الدولة ماضية في رفع التعديات عن النهر، ومعالجة التلوث بشكل جذري، بما يحفظ سلامة البيئة وصحة اللبنانيين، ويصون الإنتاج الزراعي الذي يشكل البقاع عماده. وأعلن الرئيس سلام عن تشكيل لجنة وزارية للاهتمام بمعالجة وضع نهر الليطاني.

وختم الرئيس سلام بالقول: من زحلة، أُعيد التأكيد أن البقاع هو السلة الغذائية للبنان، ونريده أن يبقى كذلك: مصدرًا للغذاء، لا للسموم. لذلك، أعلن اليوم إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان لا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني.
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: لتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء
lebanon 24
08/05/2025 18:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الهندي يعلن عن تبادل لإطلاق النار مع باكستان لليوم الثاني على التوالي
lebanon 24
08/05/2025 18:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوداني للجزيرة مباشر: سنعلن تشكيل حكومة مدنية جديدة تضم كفاءات وطنية خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
08/05/2025 18:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ترأس إجتماعا للهيئة الوطنية للمياه
lebanon 24
08/05/2025 18:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-05-08
11:02 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
10:47 | 2025-05-08
10:40 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24