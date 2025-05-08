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لبنان

بالصور... هذه هويّة شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان اليوم

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:08
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استشهد المواطن باسم عساف من بلدة أرنون، في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان اليوم.
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كما استشهد علي نظمي صبرا في الغارات التي استهدفت علي الطاهر في النبطية.
 
 
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ 8 أشخاص أُصيبوا أيضاً في الغارات الإسرائيليّة.
 
 
 
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