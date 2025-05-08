بالصور... هذه هويّة شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان اليوم

استشهد المواطن من بلدة أرنون، في الإسرائيليّة التي استهدفت اليوم.

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كما استشهد علي نظمي في الغارات التي استهدفت في .

وتجدر الإشارة إلى أنّ 8 أشخاص أُصيبوا أيضاً في الغارات الإسرائيليّة.